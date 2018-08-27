İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Levent Yazıcı atandı

ANKARA (AA) - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Levent Yazıcı atandı.



Edinilen bilgiye göre, Tokat'ta İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Yazıcı, İstanbul'a İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirildi.



Yazıcı, 1988'de Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi'nden, 2000'de İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü'nden mezun oldu.



Yüksek lisansını 2006'da, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında tamamlayan Yazıcı, 1989-2011 yılları arasında farklı illerde öğretmenlik, eğitim yöneticiliği ve eğitim müfettişliğiyle ile başkanlığı görevlerinde bulundu.



Yazıcı, İstanbul'da Eğitim Müfettişleri Başkanlığı görevini yürütürken 2012'de Tokat'a İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmıştı.