İstanbul merkezli 22 ilde ByLock operasyonu: 19 gözaltı

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 22 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) operasyonunda, 19 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, çeşitli meslek gruplarında faaliyet yürüten ve örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 57 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ByLock yazışmaları çözümlenen 57 şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 22 ilde 77 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 19 zanlı gözaltına alındı.

Ayrıca haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 8'inin de yurtdışında olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Operasyon kapsamında, adreslerdeki aramaların devam ettiği, diğer 30 şüphelinin yakalanması için çalışıldığı bildirildi.

Muhabir: Halil Demir