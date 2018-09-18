İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İstanbul'da başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 17 ilde düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 69 şüpheliden 27'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 43 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen başka bir soruşturmada ise terör örgütünün mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 17 ilde gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda 19'u ByLock kullanıcısı, 8'i mali yapılanma üyesi olmak üzere 27 şüpheliyi gözaltına aldı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 42 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Muhabir: Halil Demir