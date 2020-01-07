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İstanbul, Kocaeli, Sakarya ile Yalova'da kuvvetli sağanak bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ile Yalova çevrelerinde kuvvetli sağanak öngörülüyor.
Genel 07.01.2020, 10:02
İSTANBUL (AA) - Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklık mevsim normalleri civarında olacak.
Yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevrelerinde kuvvetli olması öngörülürken Kırklareli'nin doğu (Pınarhisar, Vize, Demirköy) ve Tekirdağ'ın kuzeydoğu (Kapaklı ve Saray) kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına şeklinde eseceği bölgede kuvvetli yağış, fırtına ile yoğun kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.