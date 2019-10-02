İstanbul ilk 8 ayda 9 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Şubesince hazırlanan "Ocak-Ağustos 2019" giriş, çıkış istatistikler ile "işletme belgeli" konaklama, yeme-içme tesisleri ve yurt dışı ikametli vatandaş rakamlarını açıkladı.

İstanbul'daki sınır giriş kapıları olan Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul Havalimanı, Haydarpaşa Limanı, Pendik Limanı, Tuzla Limanı, Zeytinburnu Limanı, Ambarlı Limanı, Marmara Limanı ve Karaköy Limanı'ndan alınan yabancı uyruklu ziyaretçilerin giriş verileriyle oluşturulan İstanbul Turizm İstatistikleri Raporunda kayıtlar esas alınarak, Turizm İşletme ve Yatırım Belgeli Tesislerle ilgili veriler güncel olarak yer aldı.

Bu sene Ocak-Ağustos aylarını kapsayan verilerin, önceki yıllarla karşılaştırmalı, aylık ve yıllık bazda çeşitli değerlendirmeleriyle oluşturulan raporda, İstanbul ilk 8 ayda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla, 200 ülkeden 9 milyon 983 bin 647 yabancı ziyaretçiyi misafir etti.

Almanya, İran, Irak, Rusya ve Suudi Arabistan İstanbul'a en çok misafir gönderen ülkeler oldu.

Son 5 yılın en yüksek misafiri bu sene geldi

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce hazırlanan rapora göre, İstanbul, son 5 yıl Ocak-Ağustos aylarında İstanbul'a gelen ziyaretçi sayılarına bakıldığında bu sene, bugüne kadar en yüksek sayıda yabancı ziyaretçi ağırlandı.

Son 10 yıllık verilere bakıldığı zaman 1998'de 2 milyon 356 bin 800 yabancı misafiri ağırlayan İstanbul, 2018'de 13 milyon 433 bin 101 misafire kapılarını açtı. Aylık verilere göre ise geçen sene Ağustosta 1 milyon 391 bin 36 misafiri ağırlayan İstanbul'a bu sene 1 milyon 540 bin 120 yabancı misafir geldi.

Geliş yollarına göre yurt dışı ikametli vatandaşların, geçen yılın Ocak-Ağustos aylarına göre hava yoluyla geliş oranı yüzde 12,5, deniz yoluyla geliş oranı ise yüzde 11,8 arttı.

Hava yolu ile gelen yabancıların yüzde 24'ü Sabiha Gökçen Havalimanını, yüzde 50'si İstanbul Havalimanını ve yüzde 25'i de Atatürk Havalimanını tercih etti.En çok yabancı misafir Almanya'dan

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yüzde 7,6 ile Almanlar birinci olurken, yüzde 6 ile İranlılar ikinci, yüzde 4,7 ile Iraklılar üçüncü, yüzde 4,6 ile Ruslar dördüncü ve yüzde 3,6 ile Suudi Arabistanlılar beşinci sırada yer aldı. Yüzde 1,9 ile Türkmenler ise en az ziyaretçi gönderen ülke oldu.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün, Cezayir, Lübnan, Katar ve Filistin gibi Arap ülkelerinden gelen son üç yılın Ocak-Ağustos aylarındaki ziyaretçi sayılarında, geçen seneye oranla yüzde 14 artış gerçekleşti.

Geçen sene İstanbul'a gelen toplam ziyaretçiler içerisinde Arap ülkelerinden gelen toplam ziyaretçi sayısı 3 milyon 408 bin 424 olurken, bu senenin ilk 8 ayında elde edilen rakam 2 milyon 598 bin 213'e ulaştı.

Bakanlık "İşletme Belgeli" 590 tesis

Kültür ve Turizm Bakanlığından "işletme belgeli" konaklama tesislerinin yer aldığı raporda, Ağustos ayı sonu itibarıyla toplam 590 tesisin yatak kapasitesinin 119 bin 969 olduğu belirtildi.

Tabloda bakanlıktan yatırım belgesi almış olan 113 tesise ait değerlere yer verildi. Buna göre İstanbul'da inşası-restorasyonu devam eden toplam 22 bin 484 yatak kapasiteli konaklama tesisinin olduğu kaydedildi.

Ayrıca "işletme belgeli" yeme-içme ve eğlence tesisleriyle diğer tesislerin yer aldığı raporda, bunların toplam kapasitesinin 137 bin 773 kişilik olduğu aktarıldı.

Bu kapasitenin 32 bin 70 kişilik kısmı yüzer deniz turizmi aracı, günübirlik gezi teknesi ve ticari yat olarak belgelendirilen deniz taşıtlarına ait olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yatırım belgesi almış olan tesislerin sayılarının da görüldüğü raporda, İstanbul'da inşası devam eden toplam 11 bin 697 kişi kapasiteli yeme-içme ve eğlence tesisisin bulunduğu kaydedildi.