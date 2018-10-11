İstanbul için sağanak uyarısı

İSTANBUL (AA) - Marmara'nın kuzeyinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gece saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakası ile Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Marmara'nın kuzeyinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakası ile Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli olacağı belirtildi.

Açıklamada, yağışların (21-50 Kg/m2) olmasının beklendiği ifade edilerek, "Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunmalıdır." denildi.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Türkiye genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması, hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor.

Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun güneyinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Düzce, Bolu, Ordu, Eskişehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı, Tunceli, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde Kırklareli ve Tekirdağ çevreleriyle İstanbul'un batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bu akşam saatlerinde Hakkari ve Şırnak çevreleriyle Mardin'in doğu kesimlerinde toz taşınımı öngörülüyor.

Muhabir: Semra Orkan,Dilara Zengin





