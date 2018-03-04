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İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren yer yer etkili olmaya başlayan sağanak nedeniyle vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

04 Mart 2018 Pazar 13:48
İstanbul için sağanak uyarısı
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İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yer yer etkili kuvvetli olan sağanak nedeniyle vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

AA muhabirinin Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden itibaren yer yer etkili olmaya başladı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilen kentte, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Vatandaşlara özellikle yağışın kuvvetli olması beklenen İstanbul, Yalova ve Kocaeli'de yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksama gibi sorunlara karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

Ayrıca, kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle de çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba, doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı

Bu arada, sağanak nedeniyle vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına, bina girişlerine ve kapalı yerlere sığındı.

Etkili yağış nedeniyle bazı bölgelerde de su birikintileri oluştu.

Muhabir: Hatice Şenses Kurukız, Metin Tokgöz, Ammar Nas

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