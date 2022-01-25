İstanbul için Özel araç yasağı ne zaman kalkacak?

ÖZEL ARAÇ YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Yoğun kar yağışı araçların saatlerce yolda kalmasına neden oldu. Trafikte mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3 bin 180 kişinin de otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildiği Vali Yerlikaya tarafından açıklandı. Yerlikaya, 25 Ocak saat 13.00'e kadar toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyeceğini açıkladı. Yeni bir açıklama gelmediği takdirde özel araçlar 13.00'den sonra trafiğe çıkabilir.

Ali Yerlikaya "Saygıdeğer İstanbullular, Alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle; Bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir."

Kıymetli Hemşehrilerim, Karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için, Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım.