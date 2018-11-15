İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İSTANBUL(AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda yağışların öğleden sonra Avrupa Yakası genelinde, akşam saatlerinden itibaren ise Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor. Yağışların cuma günü akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde devam edeceği tahmin ediliyor.

Oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirler alındı

Yapılan meteorolojik uyarı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı. İtfaiye, Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, İSKİ, Zabıta, Atık Yönetimi, Park Bahçeler Daire Başkanlığı, İBB Trafik Müdürlüğü, 153 İBB Yerinde Çözüm Ekipleri kritik noktalarda muhtemel göllenmelere karşı alarma geçti.

Vatandaşlar muhtemel su baskınları ihbarı için 153 Beyaz Masa ve İtfaiye 110'u arayabilecek.

Muhabir: Hikmet Faruk Başer