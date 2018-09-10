İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İSTANBUL (AA) - Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması beklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

Marmara ve Karadeniz için yağış uyarısı

Kocaeli, Trabzon ve Giresun'da gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Trabzon ve Giresun çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını ve heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı bölge halkına dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.