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İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji, İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısında bulunarak, vatandaşların su baskınlarına karşı tedbirli olması gerektiğini bildirdi.
Genel 05.01.2020, 15:36
İSTANBUL (AA) - Meteoroloji, İstanbul'da bu akşamdan itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini belirterek, vatandaşların su baskınlarına karşı tedbirli olması uyarısında bulundu.
"Yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde görülecek sağanağın, il genelinde salı gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
Muhabir: Murat Paksoy