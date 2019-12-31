İstanbul Havalimanı'nda pankartla yolcu karşılama sona erdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, gazetecilere açıklamasında, turistlerin aktarılması ve transferinde en önemli misyonunun havalimanlarına düştüğünü, İstanbul Havalimanı'nda daha modern ve misafir odaklı bir merkez inşa etmeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Yolcuların terminal çıkışında kargaşayla karşılaşmamaları için "meeting lounge" bölümlerini hizmete aldıklarını kaydeden Şanlı, şunları söyledi:

"Buraya gelen kişi karşıdan kimi beklediğini bilmiş olacak. Yolcu ismi belirttiğinde misafiriyle buluşup yoluna devam edecek. Böylece müşteri geldiğinde 'Beni kim, nerede karşılayacak?' gibi tedirginlikleri de bir nebze yok etmiş bulunuyoruz. Korsan faaliyetleri engellemek noktasında 'meeting lounge' önemli misyon eda edecek. Ülkemizde turizmin gelişmesiyle hanutçuluk adıyla faaliyet gösteren, çok da şık olmayan davranışları engelleme noktasında bize güç katmış olacak."

Uygulamanın hazırlığının 3 ay sürdüğünü, deneme süresiyle yolcuların alışması kapsamında bazı hazırlıklar yapıldığını belirten Şanlı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile de gerekli görüşmelerin yapıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Güvenlik Komisyonunda alınan karar gereğince, 31 Aralık'tan itibaren artık elinde pankart kaldırarak, misafir bekleme uygulamasını sonlandırmış olacağız. Karşılayıcılar 31 Mart'a kadar bir ücret ödemeyecek. Ondan sonrasında da ticaret amaçlı değil ama buradaki hizmetlerin karşılanması için bir katılım payı ödenmiş olacak. Onun dışında gelen kişi, kimi karşılayacağını biliyorsa, yani bir vatandaşımız annesi, babasını, arkadaşını, yakınını karşılayacaksa onlar da ilerideki buluşma noktalarında ya da burada kenarda bekleyerek, karşılayabilirler veya buradaki hizmetlerden yararlanabilirler. Bir kural varsa buna uyma ve uymama noktasında belli yaptırımlarımız olacak. Havalimanı içinde pankartla bir yolcu karşılamayı hanutçuluk olarak addedeceğiz. Bununla ilgili yapacağımız eylemleri ilgili kanunlar kapsamında tedrici olarak arttırmış bulunacağız."

Şanlı, ticari amaçlı karşılama yapmayan bir kişinin pankart gösterme ihtiyacı hissetmeyeceğini, bunun üzerinden hanutçuluk faaliyetine ise asla müsaade etmeyeceklerini sözlerine ekledi.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Deniz Engin de hanutçuluğa karşı etkin mücadele etmeye devam edeceklerini kaydederek, 2019'da 5 bin 600 kişiye hanutçulukla ilgili idari yaptırım uyguladıklarını vurguladı.

Engin, "Ayrıca, 3 iş yerine kapama cezası getirdik. Bunun dışında da yabancı uyruklu 82 kişiyi hanutçuluktan işlem yaparak, İl Göç İdaresine teslim ettik. 2020'de de hanutçulukla mücadelemiz devam edecek." dedi.

İsimleri ekranda görülecek

İGA Havalimanı'ndan alınan bilgiye göre, yeni düzenleme gelen yolcu kapısı önünde görüntü kirliliğini ortadan kaldıracak.

Yolcularını karşılamak isteyen profesyoneller ile acenteler, Meeting Lounge alanına gelerek, karşılamak istedikleri kişilerin adını görevlilere bildirecek. Uygulama 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak. Bu tarihten sonra da operasyonel maliyetleri karşılamak amacıyla cüzi fiyat politikası uygulanacak.