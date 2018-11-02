'İstanbul Havalimanı'na ilgi artarak devam ediyor'

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'na ilginin artarak devam ettiğini belirterek, "Ankara, Antalya, İzmir, Ercan (Kuzey Kıbrıs) ve Bakü'ye İstanbul Havalimanı bağlantılı yapılan toplam rezervasyon sayısı 39 bini aştı. Devam eden uçuşlarımızda promosyon fiyatları ile uçma şansını kaçırmayın" ifadesini kullandı.

Bu arada, THY, İzmir-İstanbul seferini yapan uçağı ilk kez İstanbul Havalimanı'na indi. İzmir yolcuları, THY'nin "TK 2031" sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçağıyla saat 09.44'te İstanbul Havalimanı'na geldi.