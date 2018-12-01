"İstanbul Havalimanı mega aktarma merkezi olacak"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN ERGÖÇÜN - Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı'nın Türk havacılık sektörünün gelişiminde lokomotif görevi üstleneceğini belirterek, "(Yeni havalimanı) sunduğu kapasite ve slot imkanlarıyla mevcut darboğazı ortadan kaldırıp, mega bir aktarma merkezi olacak." dedi.

AA muhabirine, bir aydır ticari uçuşların yapılmaya başlandığı İstanbul Havalimanı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Aycı, Türk Hava Yolları'nın buradan 3 iç, 2 dış hat uçuş üzerinden 36 binin üzerinde yolcu taşıdığını söyledi.

Yeni havalimanının sektördeki oyunculara yeni bir soluk getireceğini belirten Aycı, Türkiye havacılığının hem nicelik hem de nitelik anlamda gelişeceğini ve ülkenin dünya üzerinde en önemli ticari havacılık merkezlerinden biri olacağını kaydetti.

Türkiye'nin son 15 yılda hava limanı sayısını 26'dan 56'ya, 2,2 milyar dolarlık havacılık sektörü cirosunu 25 milyar dolara, uçak sayısını 162'den 517'ye ve yolcu sayısını 30 milyondan 138 milyona çıkardığını vurgulayan Aycı, Türkiye'nin yolcu sayısı bakımından da dünyada 17. sırada olduğunu hatırlattı.

Aycı "İstanbul Havalimanı, Türkiye havacılığının bundan sonraki gelişiminde lokomotif görevi yapacak. Sunduğu kapasite ve slot imkanlarıyla mevcut darboğazı ortadan kaldırıp, mega bir aktarma merkezi olacak." ifadelerini kullanırken Türkiye'nin yeni havalimanının etkisiyle 2023 itibarıyla 700 uçağa sahip olacağını ve yolcu sayısının 1,7 katına çıkacağını sözlerine ekledi.





- 1.5 milyon dolaylı istihdam





Aycı ayrıca Türkiye'nin 2032'de yolcu sayısı bakımından dünyada 9. sıraya yükselmesinin beklendiğini belirterek, "İstanbul Havalimanı, Türkiye ekonomisi büyümesinin en önemli itici güçlerinden biri olacak. 2025 yılında Türkiye'ye, GSYİH'nın yüzde 4,9’una tekabül eden yaklaşık 73 milyar lira katma değer ile katkı sağlayacak." dedi.

Yeni havalimanı ile birlikte yolcu sayısının yanı sıra kargo miktarında yükseliş yaşanacağının altını çizen Aycı, ilk etapta 2,5 milyon ton ve tüm etaplar tamamlandığında 5,5 milyon ton yıllık kargo kapasitesine sahip olacak havalimanının İstanbul'u dünyanın en büyük kargo şehrine dönüştüreceğini bildirdi.

Havalimanının 700 metre karelik uçak bakım alanı ile Türkiye’yi dünyanın sayılı bakım merkezlerinden biri haline getireceğini de ifade eden Aycı bu merkezde; hat bakımından uçak bakımına, kalibrasyondan uçak motoru çözümlerine varan birçok alanda destek verileceğini söyledi.

Aycı havalimanının an itibarıyla 36 bin kişiye istihdam sağladığını, bu rakamın önümüzdeki aylarda 120 bine çıkacağını kaydederek, "Tüm fazları devreye girdiğinde de 225 bin, dolaylı olarak ise yaklaşık 1,5 milyon kişiye istihdam sağlayacak." dedi.





- 1 ayda 36 bin yolcu





Türk Hava Yolları'nın kasım ayının başından itibaren İstanbul Havalimanından 3 iç hat ve 2 dış hatta promosyonlu ticari seferler başlattıklarını hatırlatan Aycı, "Yüksek doluluk oranları ile gerçekleştirdiğimiz uçuşlarımızda bu güne kadar 36 binden fazla yolcu taşımış durumdayız. Tüm yolcularımız bu anıtsal projeye hayran kaldıklarını belirtip, memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Yeni dönemde tüm tarifeli yolcu seferlerimizi İstanbul Havalimanı’na kaydıracağız. Bu sayede, dünyanın en çok ülkesine ve dış hat noktasına uçan havayolu olarak, İstanbul Havalimanı’nı dünyaya bağlayacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı'nın 3 pisti ile kapasite ve slot problemlerini ortadan kaldıracağını öne süren Aycı Türk havacılık sektörünün bu sayede mevcut pazarlarını derinleştireceğini ve yeni pazarlara girme fırsatı elde deceğini bildirdi.

Atatürk Havalimanı’nın günlük ortalama 1.227 iniş-kalkış ve 44,5 milyon yolcu ile Madrid, Londra Heathrow, Singapur, Doha ve Pekin gibi önemli merkezleri geride bıraktığını belirten Aycı buradan 250 dış noktaya erişilebildiğini ve yeni havalimanı ile birlikte bu sayının 350'nin üzerine çıkacağını ifade etti.





- Bölgesel kargo aktarma merkezi





Birinci etap ile 60 havayolu firmasına hizmet verebilen yeni havalimanında bu sayının 2023 itibarıyla 150'ye yükseleceğini altını çizen Aycı, "Özellikle Asya bölgesi başta olmak üzere, diğer bölge havayollarından mevcut kapasitelerde yoğunlaşma ve yeni kapasite atılımları görebiliriz." dedi.

Aycı, havalimanının küresel lojistik şirketlerinin de ilgisini çektiğini belirterek, İstanbul Havalimanı'nın stratejik konum avantajı, sağlanan operasyonel ve teknolojik altyapı ve diğer kargo yatırımlarının da gelmesiyle İstanbul Havalimanı bölgesel kargo aktarma merkezi konumuna dönüşeceğini kaydetti.

Türk Hava Yolları'nın alt markası Turkish Cargo’nun dünyanın en iyi 5 hava kargo şirketinden biri olma hedefine ulaşmasında, yeni havalimanının büyük katkı sağlayacağını bildiren Aycı bu anlamda Türk Hava Yolları'nın yatırım yapacağını belirtti.

Aycı Türk Hava Yolları'nın yeni havalimanı ile birlikte business class ve exclusive lounge gibi yeni hizmetler sunacağını ve eski ortaklıkları ve projelerini devam ettireceğini kaydetti.



