İstanbul Havalimanı bayramda 1 milyon 776 bin 965 yolcu ağırladı

İSTANBUL (AA) - İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nda 31 Mayıs-9 Haziran'ı kapsayan Ramazan Bayramı tatilinde 12 bin 204 uçuşta, 1 milyon 776 bin 965 yolcuyu ağırladıklarını bildirdi.
Samsunlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bayram tatilinde İstanbul Havalimanı'ndaki yolcu ve uçuş sayılarını duyurdu.
Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nda, söz konusu dönemde 6 bin 121'i gelen, 6 bin 83'ü giden olmak üzere 12 bin 204 uçuşta, 898 bin 721'i gelen, 878 bin 244'ü giden olmak üzere toplam 1 milyon 776 bin 965 yolcunun seyahat ettiğine dair tabloyu paylaştı.
Muhabir: İzzet Taşkıran