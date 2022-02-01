İstanbul Hava durumu - Hava Durumu 15 günlük

Hava Tahmini Nasıl Hazırlanır?

Hava Tahmini; Belirli bir ülke, bölge veya merkezde, bir zaman dilimi içinde görülebilecek meteorolojik olayların gözlem ve analizlere dayanılarak subjektif veya objektif yöntemler kullanılarak önceden öngörülme çalışmaları hava tahmini olarak adlandırılır.

Hava Tahmini Üç Aşamalıdır:

Gözlemler

Analiz

Tahmin

Gözlem

Hava Tahminlerinde Gözlemler ve kullanılan ürünler aşağıdaki gibidir.

Yer Gözlemleri

Gemi Gözlemleri

Yüksek Atmosfer Gözlemleri

Radar Ürünleri

Uydu Görüntüleri

Otomatik Meteoroloji İstasyonları Verileri

Yer Gözlemleri

Meteorolojide saatlik yer gözlemi (SİNOPTİK) ve iklimsel gözlem (KLİMATOLOJİK) olmak üzere iki çeşit yer gözlemi yapılmaktadır. Sinoptik gözlemler hava tahmininde kullanılan gözlemlerdir.

Sinoptik Gözlemler; bütün dünyada meteoroloji istasyonlarında GMT saatine göre aynı anda yapılır. Bu saate göre, İngiltere'deki Grinwich'ten geçen boylam derecesi başlangıç kabul edilir ve bu başlangıç boylamında 12.00 GMT'de yapılan bir sinoptik rasat mahalli olarak Türkiye'de öğleden sonra 15.00'de, Hindistan'da akşam 18.00'de, Avustralya'da gece 22.00'de ve Orta Amerika'da ise sabah 05.00'de yapılır. Bu gözlemlerin hepsi de 12.00 GMT gözlemi olarak isimlendirilir.

Sinoptik gözlemler; GMT saati ile her saat ve üçer saatlik aralıklarla yapılır. 00.00, 06.00, 12,00, 18.00 GMT'de yapılan gözlemler Ana Sinoptik; 03.00, 09.00, 15.00, 21.00 GMT'de yapılan gözlemler de Ara Sinoptik Gözlem olarak isimlendirilir. Havaalanlarında bulunan istasyonlarda ayrıca Havacılıkla ilgili METAR ve AERO gözlemleri de yapılmaktadır.

Yer gözlemlerinde;

Rüzgar; yönü, hızı ve hamlesi

Hava sıcaklığı

İşba sıcaklığı, ıslak termometre sıcaklığı, nispi nem ve su buharı basıncı,

Toprak üstü minimum sıcaklığı

Hava basıncı; aktüel basınç, deniz seviyesine indirgenmiş basınç ve tandans durumu ile miktarı.

Hava hadiseleri; halihazır ve geçmiş hava

Yatay görüş uzaklığı

Bulutluluk; kapalılık miktarları, cinsleri ve taban yükseklikleri

Yerin hali, toplam ve taze kar kalınlığı

Günlük buharlaşma, güneşlenme ve radyasyon miktarları

Yağış miktarı ve günlük toplam yağış miktarı

Deniz; su sıcaklığı, Denizin hali ve denize doğru görüş uzaklığı

Ölçülen bu değerler kodlanarak milli meteoroloji merkezlerine buradan da uluslararası toplama merkezlerine gönderilir. Uluslararası merkezde toplanan bilgiler tekrar bütün ülkelere dağıtılır.