İstanbul, güç birliği ile MIPIM'in

CANNES (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, İstanbul olarak MIPIM'de önemli bir aktör olarak öne çıktıklarını belirterek, "Yatırım deryasında İstanbul rüzgarı esiyor. MIPIM'de de bunu çok net şekilde görüyoruz." dedi.



Dünyanın en büyük gayrimenkul ve inşaat fuarlarından MIPIM, Fransa'nın Cannes şehrinde kapılarını açtı. İTO, 685 metrekarelik İstanbul Çadırı ile fuarda dördüncü kez yer alıyor.



Oran, MIPIM'in artık klasiği haline gelen İstanbul Çadırı'nın bu yıl da ikili görüşmelerin küresel adresi olacağını aktararak, gayrimenkul endüstrisinin dünyayı küreselleştiren, toplumların yaşam biçimlerini yönlendiren yeni güç odağı olarak 300'den fazla sektörü harekete geçirdiğini vurguladı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nın desteğiyle İstanbul'un yükselen değerlerini, Türkiye'nin inşaat ve gayrimenkuldeki deneyimini, büyüklüğünü MIPIM'de sergilemeyi amaçladıklarını kaydeden Oran, "İstanbul olarak MIPIM'de önemli bir aktör olarak öne çıkıyoruz. İstanbul'u, eşsiz güzelliğine ve köklü tarihine en uygun şekilde tanıtıyoruz. İstanbul'un kapıları kazanca ve iyi bir yaşama açılıyor. Bu noktada, devletimizin ve kamu kurumlarımızın iş dünyasını teşvik etmesi sadece sektörü değil, Türkiye'yi büyütmeye devam ediyor." diye konuştu.



Oran, İTO olarak şehre değer katacak projeler inşa ettiklerine dikkati çekerek, "700 bin metrekarede ve 500 milyon dolarlık yatırımla hayata geçecek İstanbul Dünya Ticaret Merkezi yeni fuar alanı projesi, dünyanın en büyük yayın kümelenmelerinden 2,8 milyon metrekarelik Kitap Kent Projesi ve bölgemizin de en büyük Ar-Ge üssü olma iddiasındaki Teknopark İstanbul bunlardan birkaçı." ifadelerini kullandı.







- "Mega kentin cazibesi mega projelerle katlanacak"







İTO Başkanı Oran, İstanbul'da geçen yıl 238 bin, Türkiye'de ise 1,4 milyon konut satıldığını belirterek, şunları kaydetti:



"Bunların 22 bin 234'ünü yabancı gayrimenkul yatırımcıları aldı. Diğer yanda şu anda İstanbul'da kentsel dönüşüm ile de 7 milyona yakın konut ve iş yeri yeniden inşa ediliyor. Yani İstanbul'un şehir haritası yeniden şekilleniyor. Diğer yandan özellikle İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesiyle birlikte yoğun bir ofis arz, kiralama ve satış işlemi de mevcut.

Yapımı devam eden projelerle İstanbul'da 4,9 milyon metrekarelik A sınıfı ofis stoku var. Yılda 300 bin metrekareye ulaşan ofis alım ve kiralama işlemi yapılıyor. Tüm bu özellikler bize gayrimenkul sektöründe büyük bir cazibeyle birlikte tecrübe ve know-how kazandırıyor. Yatırım deryasında İstanbul rüzgarı esiyor. MIPIM'de de bunu çok net şekilde görüyoruz."



Oran, MIPIM 2018'in temasında söz edildiği gibi gayrimenkul sektörüyle birlikte dünyanın şehir haritaları değiştiğini dile getirerek, "İstanbul'un en büyük özelliklerinden biri iki kıtayı birbirine sıkı sıkıya bağlayan milyar dolarlık projeleri. 2018 yılı İstanbul'un mega proje stoku için önemli bir yıl. Mega kentin cazibesi mega projelerle katlanacak." dedi.



Oran, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Cumhuriyet'in 100'üncü yılının kutlanacağı 2023'e doğru, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yatırım projeleri de hız kaydetti. İstanbul Boğazı'nın altından metro treniyle seyahat etmeyi mümkün hale getiren 5,5 milyar liralık Marmaray'ın ardından 1,3 milyar dolarlık Avrasya Tüneli ile yine deniz altından otomobille geçişler de başladı. Boğazın üçüncü köprüsü 8,5 milyar lira yatırım yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü de hizmete girdi. 35 milyar dolara mal olacak İstanbul 3. Havalimanı'nın ilk pisti 29 Ekim'de faaliyete geçecek. 1915 Çanakkale Köprüsü 2023'te Asya ve Avrupa'yı yeni bir köprü ile yakınlaştıracak.

Türkiye'yi, uydu üreten ülkeler ligine çıkartacak Türksat 6A ise 2020 yılında uzaya fırlatılacak. Temeli henüz atılan 65 milyar liralık Kanal İstanbul da İstanbul'un gelecekteki vizyonunu şimdiden net bir şekilde ortaya koyuyor. Türkiye bu yatırımlarıyla yükselen ekonomiler içinde en çok altyapı yatırımı yapan ikinci ülke konumunda."







- MIPIM 2018'de 100 ülkeden 3 bin 100 firma yer aldı







İstanbul Çadırı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nın yanı sıra Emlak Konut, Aremas, Fuzul Yapı, Gülan Otomotiv, Halk GYO, Muum Mimarlık, Oyak İnşaat, Tahincioğlu, Teknik Yapı ve Yeditepe firmalarının stantlarına ev sahipliği yapıyor.



Fuara İstanbul Çadırı dışında; Çelen Grubu, Beyoğlu InvestorsGroup (BIG), İki Design Group, Lal Gayrimenkul Değerleme AŞ, Esas Gayrimenkul, TSKB Gayrimenkul Değerleme AŞ, ProPlanProje Yönetimi Sabri Paşayiğit Mimarlık, Hatay Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, BoytorunArchitects, Elemeği Mimarlık, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği, GAD Architecture & Gökhan Avcıoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de yer alıyor.



Edinilen bilgiye göre, MIPIM 2018'de 100 ülkeden 3 bin 100 firma, 5 bin yatırımcı, 24 bin 200 ziyaretçi, 3 bin 800 CEO ve üst düzey profesyonelin yanı sıra Türkiye'den 250 şirket ve 700 ziyaretçi yer aldı.



