İstanbul Film Festivali, 37. kez sinemaseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, festivalin tanıtımı dolayısıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, çok kalabalık bir ekibin festival kapsamında görev yaptığını söyledi.

Erişilebilir olmanın önemine işaret eden Görgün, "Bunu gerçekleştirebilmek için birçok adım attık. Attığımız adımlardan biri Kültür Sanat Kartı'ydı. İçinde 250 lira olan bin adet kartı üniversite öğrencileriyle paylaşıyoruz. Yaklaşık 100 bin kadar üniversite öğrencisi başvuruyor bu projemize. Bin öğrenciye veriyoruz bu kartları. Önümüzdeki yıllarda umuyoruz bu sayı daha çok artar. İstedikleri İKSV faaliyetlerine böylece katılabiliyorlar. Bunun film festivalindeki yansıması da hamilik projesiyle oluyor. Hamilik projesinde, çeşitli dostların desteğiyle öğrenci biletlerini belirli bir kapasitede 1 lira olarak sunuyoruz. Bu da erişilebilirlik açısından bizim attığımız adımlardan biri." diye konuştu.

"Çok önemli bir etkinlik"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy da festivale sponsor olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Çok önemli bir etkinlik. Yıllardır hepimizin takip ettiği, üniversite yıllarında heyecanla izlediğimiz film festivalinde bugün sponsor olarak bulunmaktan dolayı gerçekten büyük memnuniyet duyuyorum." dedi.

Ekran sanatlarında dijitalleşmeyi çok önemsediklerinin altını çizen Aksoy, "Çünkü dijitalleşmeyle bütün sanatları çok geniş kitlelere ulaştırabileceğimizi düşünüyoruz. Bu kapsamda da festival aslında pek çok ilklere ev sahipliği yapacak. Biz Vodafone olarak hizmet ve teknolojide olduğu gibi, sanat alanında da dijitalleşmeyi destekleyerek sanatın çok geniş kitlelere ulaşmasını, bundan sonra da sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Festival programı ve etkinlikleriyle ilgili ayrıntılı bilgi veren İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, festival filmlerinin Beyoğlu Atlas Sineması, Beyoğlu Sineması, Pera Müzesi, Nişantaşı Cinemaximum City’s, Gayrettepe Cinemaximum Zorlu ve Kadıköy Rexx ve Kadıköy Sineması'nda gösterileceğini söyledi.

Perihan Savaş, Osman Şahin, Aram Gülyüz ve Arif Keskiner "Onur Ödülü" alacak

İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen "Sinema Onur Ödülleri" bu yıl oyuncu Perihan Savaş, yazar ve senarist Osman Şahin, yönetmen Aram Gülyüz ve yapımcı Arif Keskiner'e verilecek.

Festivalin en eski sinemalarından Atlas Sineması'nın 22 yıldır müdürlüğünü sürdüren Cevdet Pişkin'e ise "Sinema Emek Ödülü" sunulacak. Ödüller, 6 Nisan'da yapılacak açılış töreninde sahiplerine takdim edilecek.

Dünya sinemasının en yeni örnekleri, kült yapıtlar ve usta yönetmenlerin son filmlerinin de aralarında olduğu festival programında, 198 uzun metrajlı ve 12 kısa film sinemaseverlere sunulacak.

Film gösterimlerinin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetler, konserler ve özel etkinliklerin de yapılacağı festivalde 12 günde, 18 bölümde 43 ülkeden 218 yönetmenin toplam 210 filmi gösterilecek.

Türkiye'den sinemacıları uluslararası sektör profesyonelleriyle buluşturan ve bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Köprüde Buluşmalar" ortak yapım platformu festival kapsamında, 6-13 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi, Work in Progress ve Komşular atölyelerinde Türkiye'den ve komşu ülkelerden uzun metraj kurmaca ve belgesel projeleriyle post-prodüksiyon aşamasındaki filmlerin uluslararası film sektörüne ilk sunumları 12 ve 13 Nisan'da yapılacak.

Köprüde Buluşmalar kapsamında uzmanların katılımıyla düzenlenen ve görsel-işitsel sektörün yeniliklerinin ve film yapımına dair konuların irdelendiği Sinema Konuşmaları'nın yanı sıra uluslararası market ve fon temsilcileriyle tanışma programları da yer alacak.

Uluslararası Yarışma, Sinemada İnsan Hakları Yarışması, Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel ve Ulusal Kısa Film yarışmalarında ödül kazanan filmler, 17 Nisan'da düzenlenecek İstanbul Film Festivali Ödül Töreni’nde açıklanacak.

Uluslararası Altın Lale Ödülü için "sinemaya yeni bakışlar" temasını izleyen 11 ülkeden 11 film yarışacak

İKSV'nin eski yönetim kurulu başkanı ve İstanbul Film Festivali’nin kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına verilen Uluslararası Altın Lale Ödülü'ne, "sinemaya yeni bakışlar" temasını izleyen 11 ülkeden 11 film katılıyor. Eczacıbaşı Topluluğu tarafından verilen 25 bin avroluk para ödülünün 10 bini Altın Lale'nin sahibi olan filmin yönetmenine, 10 bini filmin Türkiye'deki dağıtımını üstlenen firmaya, 5 bini ise Jüri Özel Ödülü'nü kazanan filmin yönetmenine verilecek.

Joao Pedro Rodrigues'in jüri başkanlığını üstleneceği Uluslararası Yarışma'ya, Samuel Benchetrit "Köpek", Burak Çevik "Tuzdan Kaide", Nelson Carlo de los Santos Arias "Cocote", Marco Dutra ve Juliana Rojas "Görgü Kuralları", Valeska Grisebach "Western", Andrzej Jakimowski "Bir Zamanlar Kasım'da", Ivana Mladenovic "Bir Mahalle Hikayesi", Hlynur Palmason "Kış Kardeşleri", Mouly Surya "Katil Marlina", Asghar Yousefinejad "Ev", Chloe Zhao da "The Rider" adlı filmi ile katılıyor.

Eurimages fonunun verdiği 5 bin avroluk para ödülüyle desteklenen "Sinemada İnsan Hakları Yarışması"nda Karim Ainouz "Tempelhof Havaalanı", Nabil Ayouch "Baskın", Sharunas Bartas "Ayaz", Rina Castelnuovo-Hollander, Tamir Elterman "Muhi", Kenan Kavut "Kaçış", Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze "Kigali’de Kuş Sesleri", Daniel Palacio "Diptekiler", Isold Uggadottir "Rahat Bir Nefes", Wolfgang Fischer "Styx" filmleri yer alıyor.

Altın Lale Ulusal Yarışması'nda seçilen en iyi film 150 bin lira ile ödüllendirilecek

Altın Lale Ulusal Yarışması'nda En İyi Film, En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Müzik olmak üzere toplam 9 dalda ödül verilecek. En İyi Film 150 bin, En İyi Kadın ve En İyi Erkek Oyuncu ise 10 bin liralık para ödülünü kazanacak.

Ulusal yarışmada Altın Lale için Burak Çevik "Tuzdan Kaide", Murat Düzgünoğlu "Halef", Semih Kaplanoğlu "Buğday", Tolga Karaçelik "Kelebekler", Kenan Kavut "Kaçış", Mehmet Ali Konar "Renksiz Rüya", Abdurrahman Öner "Aydede", Tayfun Pirselimoğlu "Yol Kenarı", Vuslat Saraçoğlu Güvercin ve Banu Sıvacı "Borç", Ümit Ünal "Sofra Sırları", Onur Ünlü "Put Şeylere", Emre Yeksan ise "Körfez" filmiyle yarışacak.

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü'nü kazanan yapımın yönetmenine sonraki çalışmalarını teşvik etmek üzere CMYLMZ Fikirsanat aracılığıyla 30 bin lira ödül verilecek.

Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birlikleri Federasyonu (FIPRESCI) Ulusal Yarışma, Uluslararası Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması'ndan birer filme "FIPRESCI Ödülü" sunacak.

Kahramanı güçlü kadınlar olan filmlerin bir araya geldiği "Çiçek İstemez" bölümünde ise İran'dan Belçika'ya Arjantin'den Gürcistan’a 10 film katılacak.

Türk sinemasının en önemli yapıtlarının yeniden sinemaya kazandırıldığı bölümde, yönetmen Bilge Olgaç'ın 1987 yapımı "İpekçe", Zurich Sigorta iş birliğiyle Atlas Post Production tarafından restore edildi. Başrollerini Perihan Savaş ile Berhan Şimşek'in paylaştığı filmde Gülsen Tuncer, Oktar Durukan, Kemal İnci, Şener Gezgen de oyuncu kadrosunda yer alıyor. İpekçe'nin yenilenmiş kopyasının gala gösterimi 10 Nisan'da Nişantaşı City’s'de gerçekleştirilecek.

Muhabir: Hilal Uştuk