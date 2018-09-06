İstanbul Bostancı sahili açıklarına helikopter düştü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Maltepe ilçesi Bostancı sahilinde helikopter düştü.

Kazada Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İ. Ünver ile pilot İsmet Öztürk'ün yaralandığı, Ünver'in daha sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

İstanbul Valisi Şahin'den açıklama

İstanbul Valisi Vasip Şahin, yaptığı açıklamada, Bostancı sahili iskele civarında özel bir helikopterin düştüğünü söyledi.

Helikopterin sahibi olarak görünen İsmet Özgür ile yanında yolcu olarak bulunan Halil Ünver'in kazadan yaralı olarak kurtarıldığını belirten Şahin, "O arkadaşlara gerekli müdahale yapılarak sağlık ekiplerimiz aldı ve hastanelere intikal ettirdiler. Halil Ünver'in göreceli olarak yarasının daha ağır olduğu, diğerinin yarasının daha hafif olduğu şeklinde arkadaşlarımızın bana verdiği bilgi var. Teknik ekiplerimiz orada şu anda. Sahil güvenliğimiz hem helikopteriyle hem botuyla orada, çalışmalar yürütüyor." diye konuştu.

Vali Şahin, helikopterin güzergahı konusunda henüz bilgi sahibi olmadıklarını, olayın tetkik edilerek kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.

Şahin, kazanın nedenine ilişkin de "Hava durumundan mı kaynaklandı, teknik bir arıza mı oldu onu ancak kaza kırım ekibi teknik inceleme yaptıktan sonra karar verecek. Kazaya ilişkin hangi tür değerlendirme yaparsak bir spekülasyona neden olabilir, doğru da olmaz çünkü bu konu bizim ihtisas alanımız değil. Teknik ekibimizin verdiği rapora göre de kamuoyunu aydınlatmış olalım." değerlendirmesinde bulundu.

Otokar'dan açıklama

Otokar'dan yapılan açıklamada, "Bugün yaşanan helikopter kazasında şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Halil İ. Ünver ve pilot Sayın İsmet Öztürk'ün yaralandığı bilgisini üzülerek öğrendik" ifadelerine yer verilerek, yaralalıların tedavilerinin devam ettiği, konuya ilişkin gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bostancı sahilindeki helikopter kazasına ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, saat 17.00 sıralarında kuyruk numarası "TC-HYU" olan, "BELL 430" model helikopterin İstanbul İli Kadıköy İlçesine bağlı Bostancı Sahili'ne düştüğü yönünde ihbar alınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre Ünver Havacılık adlı şirkete ait olan helikopterin Kartal'dan kalkıp Sefaköy’e hareket ettiği bilgisi verilen açıklamada, helikopter içinde bu şirketin sahibi olan Halil İbrahim Ünver ile pilot İsmet Özgür’ün bulunduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, kazadan yaralı olarak kurtulan Halil İbrahim Ünver’in Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, İsmet Özgür’ün de Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığı, Ünver'in saat 19.00 sıralarında hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, kazanın hava şartlarından kaynaklandığı izlenimi uyandıran teyide muhtaç duyumlar alınmakta ise de maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla gerekli inceleme ve araştırmaların titizlikle yapılmaya devam edildiği vurgulandı.

Muhabir: Adem Demir, İsmail Özdemir, Ammar Nas, Adem Koç