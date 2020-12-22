Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de İstanbul'a ne zaman kar yağacağı oldu. Milyonlarca İstanbullu İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul 15 günlük detaylı hava durumu. Kasım ayının gelmesiyle hava sıcaklıkları düşmeye ve yağışlı havalar etkisini göstermeye başladı. Geçtiğimiz haftayı yağmurlu geçiren İstanbullular İstanbul'a ne zaman kar yağacağını merak ediyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul 15 günlük detaylı hava durumu

İstanbul Hava Durumu 15 Günlük Tahmini

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