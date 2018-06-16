İstanbul 5 aylık yolcuda 161 ülkenin nüfusunu geçti

İSTANBUL (AA) - İzzet Taşkıran - Yılın ilk 5 ayında 40 milyon 451 bin 498 yolcuya ev sahipliği yapan Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, bu dönemde Polonya, Sudan, Cezayir, Irak, Kanada, Uganda, Fas, Peru, Malezya, Özbekistan, Suudi Arabistan, Venezuela, Nepal ile Yemen'in de aralarında yer aldığı 161 ülkenin nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet verdi.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kentteki iki havalimanında ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında ağırlanan yolcu ile düzenlenen sefer sayısı geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Atatürk Havalimanı'ndan, bu yılın ilk 5 ayında iç hatlarda 7 milyon 844 bin 225, dış hatlarda 19 milyon 163 bin 426 olmak üzere toplam 27 milyon 7 bin 651 yolcu geçti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise ocak, şubat, mart, nisan ve mayısta hizmet alan yolcu sayısı 13 milyon 443 bin 847 olarak kayıtlara yansıdı. Yolcuların 9 milyon 100 bin 460'sı iç hatlardan, 4 milyon 343 bin 387'si dış hatlardan seyahat etti.

Kentteki iki havalimanınında bu yıl ağırlanan yolcu sayısı 40 milyon 451 bin 498 olarak kayıtlara geçti.

Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında, 2017'nin ilk 5 ayında gelen-giden yolcu sayısı 35 milyon 578 bin 14 olarak hesaplandı.

Böylece, iki havalimanından, bu yılın aynı döneminde, geçen yıla göre 4 milyon 873 bin 484 yolcu artışı sağlandı.

Öte yandan Türkiye'nin en yoğun iki sınır kapısı Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, yılın ilk beş ayında misafir edilen yolcu sayısıyla birçok ülkenin nüfusunu geçti.

Buna göre, İstanbul'daki iki havalimanı, ağırladığı 40 milyon 451 bin 498'lik yolcu sayısıyla Polonya, Cezayir, Sudan, Irak, Kanada, Uganda, Fas, Peru, Malezya, Özbekistan, Suudi Arabistan, Venezuela, Nepal ile Yemen'in de aralarında yer aldığı 161 ülkenin nüfusundan daha fazla kişiye hizmet verdiği belirlendi.

İstanbul'dan 278 bin 672 sefer yapıldı

İstanbul'daki iki havalimanından geçen yılın ilk beş ayında 264 bin 113 uçak iniş ve kalkış yapmıştı. Bu yılın aynı döneminde ise iki havalimanından icra edilen sefer sayısı 278 bin 672 olarak kayıtlara geçti.

Böylece bu yılın ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs ayında, geçen senenin aynı dönemine göre hava trafiğinde 14 bin 559 seferlik artış kaydedildi.