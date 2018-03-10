İstanbul 16. Ulusal Mutfak Günleri

ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul'da düzenlenen 16. Ulusal Mutfak Günleri’nde yılın en iyi lisesi seçildi.

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yapılan 16. Ulusal Mutfak Günleri organizasyonuna 64 okul ile katıldı.

Yılın en iyi lisesi kategorisinde yarışan öğrenciler Dilara Sevda Demir, Olgun Mert Yılmaz ve Atakan Tamer, 3 altın madalya aldı.

Okul müdürü Sami Nurtaç Turan, okulun geçen yılda ulusal ve uluslararası yarışmalarda 28 madalya ile çok başarılı bir yıl geçirdiğini belirterek, "Bu yıl ise daha şimdiden geçen yılı yakalamış durumdayız. Mesleki eğitimi ve mutlu eğitim ortamını sağlamaya çalışan ekibimiz ile daha çok başarılara imza atacağız. Tabi ki bu yılın en güzel haberi uluslararası bir yarışmada yılın en iyi lisesi seçilmek." dedi.