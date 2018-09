İsrailli aktivistlerden Gazze’ye destek gösterisi

GAZZE (AA) - İsrailli insan hakları savunucularından oluşan bir grup, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında 30 Mart’tan bu yana devam eden barışçıl “Büyük Dönüş Yürüyüşü” gösterilerine destek için sınırın İsrail tarafında gösteri düzenledi.

Çeşitli insan hakları kuruluşlarından yaklaşık 50 aktivist sınırın İsrail tarafına gelerek, İsrail'in Gazze’ye yönelik ihlallerine tepki gösterdi.

Filistin bayrakları taşıyan aktivistler, "Gazze’ye özgürlük" pankartı açarken, bazı aktivistler de Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında İsrail güçleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin fotoğraflarını taşıdı.

Aktivistler Gazzelilerle dayanışma eyleminde "Siyonist şeytan işgalci, her işgal sona erer", "Geri dönüş hakkını getireceğimize inanıyoruz" şeklinde sloganlar attı. Bazı göstericilerin de Arapça, İngilizce ve İbranice "Gazze’ye özgürlük" yazılı tişörtler giydiği görüldü.

Bölgedeki Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan bazı Yahudiler ise aktivistlere tepki gösterdi. Göstericilerin üzerine yürüyen ve ellerindeki Filistin bayrakları ile pankartları almaya çalışan yerleşimciler ile aktivistler arasında gerginlik yaşandı.

"Gazze ve Filistin özgür olana kadar gösterilerimiz devam edecek”

Gazze'ye destek eylemine katılan İsrailli aktivist Neta Golan, Filistin halkının topraklarına geri dönmesinin en doğal hakkı olduğunu söyledi.

Gazze sınırındaki bugünkü gösterinin ilk gösterileri olmadığını belirten Golan, "Daha önce de birçok defa burada benzer gösteriler düzenledik, Gazze ve Filistin özgür oluncaya kadar da düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.

"Gazze sınırında yaşananlar, devam eden bir katliamdır”

Golan, İsrail askerlerinin Gazze’deki göstericilere karşı uyguladığı orantısız gücü eleştirerek, "Silahsız insanlara karşı gerçek mermi kullanıyorlar, tankla ateş ediyorlar. Birçok insanı öldürdüler, binlerce insanı yaraladılar. Çok sayıda kişinin ayağı kesildi. Gazze sınırında yaşananlar devam eden bir katliamdır." diye konuştu.

Bugünkü gösteriye 50’ye yakın kişinin katıldığını ve sayılarının az olmasının utanç verici bir durum olduğunu belirten Golan, şöyle devam etti:

"Tüm dünya bu katliamı durdurmak için elinden geleni yapmalı. Bu insanlar vatanlarına dönmek, bir gettoda yaşamamak gibi temel insani haklarını istemek için gösteri düzenliyor. Herkes bunun gerçekleşmesi için elinden geleni yapmalı."

"Filistinli göstericilere hayran kaldım"

Gösteriye İsraillilerin yanı sıra yabancı aktivistler de katıldı.

Yabancı aktivistlerden Estonyalı Deivi Ois, gösteri sırasında Gazze sınırında yaşananları görme imkanı bulduğunu ve yaşananların korku verici olduğunu dile getirdi.

İsrail'e turist olarak gelen Ois, Filistinlilerin yaşadıkları tüm zorluklara rağmen gösterilerine devam etmesi karşısında şaşkınlık yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

"Bunca zorluğa rağmen gösterileri devam ettirmeleri beni hayrete düşürdü. Sınıra gelerek gösteriler düzenleyeceksiniz, göz yaşartıcı gaza maruz kalacaksınız, vurulacaksınız. Ben şahsen bunu yapacak cesarete sahip olduğumu düşünmüyorum. Bu yüzden gösterilere katılanlar harika insanlar olmalı ve onlara hayran kaldım."

Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, kara, hava ve deniz ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında 30 Mart'tan bu yana "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 180'den fazla Filistinli şehit oldu.





