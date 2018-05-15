İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

ANKARA (AA) - Ankara'nın Şereflikoçhisar, Kızılcahamam, Çubuk, Pursaklar ve Akyurt ilçelerinde ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in, duruma tepki gösteren Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliama tepki gösterildi.

AK Parti Şereflikoçhisar İlçe Başkanı Erkan Seyhan, Tatbikat Camii’nde öğlen namazından sonra yapılan basın açıklamasında, İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü İsrail olarak tanımlama girişiminin kabul edilemez olduğunu belirtti.

İsrail katliamını kınayan Seyhan, ABD ve İsrail'i lanetledi.





-Kızılcahamam

AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, "BM Genel Kurulu'nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD’nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu’da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir." ifadesini kullandı.

Açıklamaya, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.





- Çubuk

AK Parti Çubuk İlçe Teşkilatı tarafından organize edilen ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı protesto gösterisi Atatürk Parkı’nda gerçekleştirildi.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan ve vatandaşlar da protesto gösterisine destek verdi.



AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Baki Demirbaş, burada yaptığı açıklamada, ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.





- Pursaklar

Pursaklar Belediyesi Filistin Özgürlük Anıtı önünde protesto gösterisi düzenledi.



Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, "Adınız ister ABD olsun ister İsrail olsun, vallahi yenileceksiniz ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz." dedi.



Filistin’de yaşanan zulme sessiz kalanları da kınayan Başkan Çetin, İsrail’in yıllardır devlet terörü estirdiğini belirtti.

Açıklamanın ardından Filistin için topluca dua edildi.





- Akyurt

AK Parti Akyurt İlçe Başkanlığının organizesi ile protesto gösterisi düzenlendi.

Öğle namazının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen protesto eylemine, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Kadir Gürbüz ile partililer, resmi kurum yetkilileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftüsü Ahmet Sarıtaş’ın dua etmesinin ardından Filistin’de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

AK Parti Akyurt Gençlik Kolları Başkanı Kadir Kocaer’in basın bildirisi okumasının ardından grup dağıldı.