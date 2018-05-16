İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

KIRŞEHİR (AA) - Anadolu Gençlik Derneği Kırşehir Şubesi üyeleri, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamlarını protesto etti.

Cacabey Meydanı'nda toplanan grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

Anadolu Gençlik Derneği Kırşehir Şubesi Başkanı Mehmet Terzioğlu, İsrail'in özellikle Müslümanların mübarek günlerinde Filistin'de katliamlar yaptığını ifade ederek, Müslüman ülkelerin daha büyük tepkiler göstermeleri gerektiğini söyledi.

İsrail'in anladığı dilden güçle karşılık verilmesi ve Müslümanların birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Terzioğlu, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması konusunda BM kararları ve uluslararası hukukun ayaklar altına alındığını dile getirdi.

İsrail bayrağı yakan grup, açıklamanın ardından dağıldı.