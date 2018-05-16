İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

NEVŞEHİR (AA) - Gülşehir ilçesinde, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in, duruma tepki gösteren Filistinlilere yönelik düzenlediği katliamda şehit düşenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kurşunlu Camisi önünde bir araya gelen vatandaşlara, İlçe Müftüsü Talat İlbahar tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

İlbahar, buradaki konuşmasında, Kudüs'ün Osmanlı topraklarından ayrılmasının ardından en sıkıntılı günlerini yaşadığını belirtti.

Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ilk kıblesi olduğunu anımsatan İlbahar, İsrail askerlerince Filistinlilere yapılan saldırıları kendilerine yapılmış gibi hissettiklerini dile getirdi.

İlbahar, "Müslümanların ilk kıblesi ve Hazreti Muhammed (S.A.V)'in Miraç yolculuğuna çıktığı yer olan Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapan Kudüs, Osmanlı egemenliğinden çıktığından beri en sıkıntılı günlerini yaşıyor. Silahsız, masum Filistinliler yaşlı, genç, kadın, çocuk demeden şehit ediliyor. Filistinlilere yapılan saldırıyı kendimize yapılmış gibi hissediyoruz." dedi.

Kılınan namazının ardından Filistinli Müslümanlar için toplu halde dua edildi.



