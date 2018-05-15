İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

ANKARA (AA) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve bazı sivil toplum kuruluşları, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamını kınadı.

Ellerinde Filistin bayrakları ile Sakarya Caddesi'nde toplanan KESK, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası üyeleri, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sözcüsü Özgür Topçu, "ABD, Ortadoğu’da çözümsüzlüğü dayatarak çatışmaları artıran, provokasyonlarla halkları birbirine kırdırmak isteyen emperyalist politikalarının bir sonucu olarak, Kudüs’ü 'İsrail’in başkenti' olarak tanıyıp, büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs’e taşımıştır." dedi.

Topçu, Filistinlilere karşı İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılar sonucunda, aralarında çocukların da olduğu 58 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 2 bin 700 Filistinlinin yaralandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bundan 70 yıl önce, İsrail işgali sonrasında Filistinlilerin zorunlu göçe zorlandığı 'Büyük Felaket' olarak tanımlanan Nekbe'nin yıl dönümüne denk getirilen Kudüs’ü başkent yapma girişimi tam anlamıyla bir provokasyondur. ABD ve İsrail iş birliğiyle gerçekleştirilen bu katliamı en sert şekilde kınıyoruz."