İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

ANKARA (AA) - Kahramankazan ilçesinde, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in, duruma tepki gösteren Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliama tepki gösterildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, protesto için Ulu Cami avlusunda toplanan vatandaşlara Belediye Başkanı Lokman Ertürk de destek verdi. Daha sonra Kahramankazanlılar İsrail tarafından katledilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

AK Parti Kahramankazan İlçe Başkanı Ali Yıldıztepe, burada yaptığı açıklamada, ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını, İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmenin mümkün olmadığını belirtti.

Bu girişimin yok hükmünde olduğunu vurgulayan Yıldıztepe, "Binlerce Filistinlinin kanlarının dökülmesinden, İsrail kadar ABD’nin de sorumluluğu vardır. İsrail’in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği bu katliama sessiz kalmayacağız." ifadelerini kullandı.