İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

ESKİŞEHİR (AA) - İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler için Eskişehir'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Eskişehir İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından Alaaddin Camisi'nde düzenlenen programa, bazı partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Dua edilmesinin ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Eskişehir İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Musa Karadaş, burada yaptığı konuşmada, ABD'nin ve İsrail'in Filistin'de uyguladığı hukuksuz kararlara ve uygulamalara karşı çıktıklarını söyledi.

Herkesi, İsrail'in attığı hukuksuz adımları ve işgalini durdurmaya çağırdıklarını vurgulayan Karadaş, şöyle konuştu:

"Dünyanın her yerindeki Müslümanlar tepkisini açıkça göstermelidir. Bütün İslam ülkeleri İsrail'in büyükelçiliklerini, konsolosluklarını topraklarından kovmalıdır. Mavi Marmara anlaşması en kısa zamanda iptal edilmeli ve İsrail uluslararası arenada yalnızlaştırılmalıdır. Her ramazan ayında Filistin'deki zulmünü artıran İsrail'e karşı bizler de ramazan ayı boyunca sesimizi yükselteceğiz ve nöbette kalmaya devam edeceğiz."

Grup, konuşmanın ardından Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi'ne yürüdü.