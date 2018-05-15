İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

KONYA (AA) - Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının ardından Filistinlilere yönelik yapılan saldırılara karşı, vicdan sahibi herkesi ABD ve İsrail aleyhine tavır almaya, haksızlıklarını haykırmaya ve Filistin halkıyla dayanışmaya davet etti.

Şahin, SÜ Senatosu üyeleriyle rektörlük binasında düzenlediği basın toplantısında, Filistin halkının meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu dile getirerek, "Türkiye'deki 185 üniversitenin senatolarında okunmak üzere ortak bir bildiri hazırlandı. Bu bildirinin İngilizce, Arapça, Fransızca, Çince, Rusça, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere 7 dile çevrilerek her üniversitenin internet sayfasında yayınlanacak." diye konuştu.

Masum Filistin halkının haklarının on yıllardır ihlal edildiğini, temel özgürlüklerinden mahrum bırakıldığını vurgulayan Şahin, katliama cüret edilmesi karşısında insanlığın buna dur dememesinin kabul edilebilir olmadığını ifade etti.



ABD'nin uluslararası hukuk, BM kararları, tarihi ve sosyal gerçekleri görmezden gelerek büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldığını hatırlatan Şahin, "Bu karar, Ortadoğu'da istikrarsızlık ve kaosa davet çıkarmış, terör devleti İsrail'i katliama sevk etmiştir. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde ve Haçlı zihniyeti içinde yürütülen katliamın faillerini ve ortaklarını lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Trump ve Netanyahu aleyhine soruşturma talebi

Şahin, tarihin bu günleri kara bir leke olarak yazacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İşgalci konumundaki İsrail ve hamisi ABD, Ortadoğu'da mazlum insanlara karşı şiddet kullanmak suretiyle devlet terörü işlemişlerdir. BM ve Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesini göreve davet ediyor, eğer uluslararası hukuk varsa ve insanlık bir nebze vicdan sahibiyse, bu kurumların ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu aleyhine derhal soruşturma açarak gereğini yapmalarını bekliyoruz. Vicdan sahibi herkesi ABD ve İsrail aleyhine tavır almaya, haksızlıklarını haykırmaya ve Filistin halkıyla dayanışmaya çağırıyoruz. Zira her şey bittiğinde hatırlayacağımız tek şey dostlarımızın sessizliği olacaktır."



