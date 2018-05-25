İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

KONYA (AA) - Çumra'da, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in, Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamına tepki gösterildi.



Bazı sendika ve sivil toplum örgütleri ile vatandaşlar, cuma namazının ardından Ulu Camii önünde toplandı.



Grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak belediye önüne kadar yürüdü.

Proğram yapılan basın açıklamasından sonra İlçe Müftüsü Bekir Yücel'in yaptırdığı dua ile sona erdi.

Program çıkışında konuşan Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz; gençlerin düzenlediği bu güzel programdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bilinçli kendini bilen, imanlı nesillerin yetişiyor olmasının kendilerinin gurur kaynağı olduğunu söyledi.

