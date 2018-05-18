İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

SİVAS (AA) - ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamı, Şarkışla ilçesinde protesto edildi.

İlçede Şarkışla Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen yürüyüşe 550 öğrencisi ve 47 öğretmen katıldı.

Öğretmenler ve öğrenciler, liseden Şehitler Meydanına kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda, öğrenciler tarafından Kudüs Haritası oluşturuldu ve daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Etkinlikte şehitler için dua edildi.