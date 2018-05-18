İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

KONYA (AA) - İsrail'in barışçı gösteri yapan Filistinlilere uyguladığı katliama Konya'nın Ereğli ve Akşehir ilçelerinde tepki gösterildi.

Ereğli'de AK Parti ve MHP ilçe teşkilatları tarafından gerçekleştirilen yürüyüşe sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarda destek verdi.

Cuma namazından sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanından Ereğli Belediyesine kadar yürüyen kalabalık, ellerindeki Filistin bayrakları ile İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar attı.

Ereğli Belediyesi önüne kadar gelen kalabalık, burada İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra dağıldı.

- Akşehir

TÜGVA tarafından organize edilen programa, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş, STK ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



Kur'an-ı Kerim okunmasından sonra konuşan TÜGVA Akşehir Temsilcisi Abdullah Koç, Amerika'nın Kudüs'e büyükelçilik açmasıyla beraber işgalci ve katil İsrail'in, daha öncelerden defalarca yaptığını yine yaptığını ve masum sivil halka gerçek silah ve mermilerle saldırdığını söyledi.

Koç, Gazze’ye saldırılar karşısında hamiyetperver milletimizin yurdun her bucağından mazlumun yanında yükselen soylu sesine Akşehirliler olarak, dünyanın ortasından güç katmak için burada olduklarını ifade etti.



Atılan sloganlar ve yapılan protestolar eşliğinde son bulan konuşmanın ardından mitinge katılanlar, Filistin için dua etti.