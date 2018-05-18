İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

SİVAS (AA) - ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamı, Sivas'ın Suşehri ilçeside protesto edildi.



İlçedeki Sivil Toplum Platformu tarafından organize edilen programda, vatandaşlar cuma namazı sonrası Balhatun Camisi önünde toplandı.

Ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlar, sloganlar eşliğinde Sivas Caddesi üzerinden 15 Temmuz Demokrasi Meydanına kadar yürüdü.

Platform adına basın açıklaması yapan Fatih Çakırtaş, Kudüs'ü savunmayanın vatanını savunamayacağını söyledi.

Bugün Kudüs için bir şey yapılmazsa ileriki dönemlerde Mekke, Medine ve Türkiye için bir şey yapılamayacağını aktaran Çakırtaş, "Filistin dar bir coğrafyada bulunan bir takım insanların meselesi değil, tüm İslam aleminin meselesidir. Dünya var oldukça bu dava sürecektir. Dünya var oldukça yeryüzü bizim, Kudüs bizimdir. Bugün İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında şehit ettiği her bir Filistin'li, İsrail'in utanç duvarına eklenen yeni bir cinayet, yeni bir lekedir." diye konuştu.

İlçe Müftüsü Yaşar Kaşkaya tarafından yapılan duanın ardından program sona erdi.

Programa, Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.