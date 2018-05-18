İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

KAYSERİ/NEVŞEHİR (AA) - İsrail'in Gazze'deki katliamı, Kayseri ve Nevşehir'de düzenlenen gösterilerle protesto edildi.

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Özgür Kudüs Platformu üyeleri, "Kudüs, Müslümanların onurudur", "Selahaddin'i bekleme, Selahaddin ol", "Kudüs işgal altındayken ben nasıl gülebilirim" yazılı pankartlar taşıdı.

Tekbirler getiren grup adına konuşan Özgür Kudüs Platformu Temsilcisi Mehmet Çalhan, Müslümanları, bu mübarek günlerde Filistin'e, Kudüs'e sahip çıkmaya davet etti.

Bütün dünya Müslümanlarını kesintisiz gösteriler yapmaya çağıran Çalhan, "Emperyalistlerin Filistinli kardeşlerimize uyguladıkları ambargolara karşı Müslümanların da ambargo ile karşılık vermesi gerekir. Kurum, vakıf, dernek ayrımı yapmaksızın İslami oluşumlar bir araya gelmeli. Zulüm ve katliamdan nasıl çıkarılabileceği üzerinde fikir üretmeleri gerekir." diye konuştu.

- Nevşehir

Nevşehir'de, öğle namazının ardından Kurşunlu Camii önünde bir araya gelen kentteki sivil toplum kuruluşlarının (STK) üyeleri ve vatandaşlar, şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

İsrail ve ABD'yi lanetleyen STK'ler adına basın açıklaması yapan Mustafa Gençtürk, ABD'nin aldığı kararın Müslümanlar tarafından tanınmayacağını belirtti.

İslam karşıtlarının tek millet olduğunu vurgulayan Gençtürk, ümmetin de birlik ve beraberlik içinde şehit olmaya hazır olduğunu dile getirdi. Gençtürk, "Bizler, tüm imkanlarımızla Filistin halkının yanında olmalıyız. Zira, saldırı İslam'a karşı yapılmaktadır. Biz de bir ümmet olmanın şerefiyle şehadet şerbetini içmeye hazırız. Kudüs'e açılan elçilik ve yapılan zulümle aslında, ABD kendi kalbine hançer vurmuştur, kahrolup gidecekler." dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, sivil toplum platformu temsilcileri ile vatandaşların katıldığı protesto, dua edilmesinin ardından sona erdi.