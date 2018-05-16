İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

BURSA (AA) - ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve bu duruma karşı çıkan Filistinlilerin İsrail askerlerince katledilmesi, Bursa, Eskişehir, Yalova ve Balıkesir'de protesto edildi.

CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, Kent Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, Filistin halkıyla dayanışmayı en güçlü bir şekilde hayata geçirmek gerektiğini söyledi.

Akkuş, "CHP olarak Filistin sorununun çözüm zemininin başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde 1967 sınırlarına göre kurulmuş egemen Filistin Devleti ile İsrail'in güvenlikli sınırları içinde yan yana barış içinde yaşaması olduğunu vurguluyoruz." dedi.

Etkinliğe, ilçe başkanları ile partililer katıldı.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) de kınama mesajı yayımladı. Mesajda, ABD'nin uluslararası hukuk ve BM kararları ile tarihi ve sosyal gerçekleri görmezden geldiği ifade edildi.

Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı almak suretiyle Ortadoğu'da istikrarsızlık ve kaosa davetiye çıkaran ABD'nin terör devleti İsrail'i katliama sevk ettiği belirtilen mesajda, "Bu meşum kararın Nekbe'nin 70. yıl dönümüne getirilmesi, olayın ne kadar büyük tahrik ve provokasyon boyutu içerdiğini gözler önüne sermektedir." denildi.

İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ve Orman Mühendisleri Odası'nın Bursa şubeleri de konuya ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Kudüs'ün Müslüman dünyasının ilk kıblesi olduğu vurgulanan açıklamada, "Kudüs, bu yaşananları hak etmiyor. Masum insanlar üzerinde gerçekleştirilen katliamlar ve zulümleri şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

- Eskişehir

CHP Eskişehir İl Başkanlığı tarafından Vilayet Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasına, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Odunpazarı İlçe Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP İl Başkanı Rabia Akman ve partililer katıldı.

Akman, burada yaptığı konuşmada, Filistin'de yaşananların büyük bir katliam ve insanlık dramı olduğunu söyledi.

Filistin sorunu çözülmeden Ortadoğu'da yaşanan sıkıntılarını son bulmayacağını vurgulayan Akman, şöyle konuştu:

"İsrail, Filistin halkının meşru temsilcileriyle müzakere ederek sorunu çözmek yerine masumları öldürmeyi tercih ediyor. ABD Büyükelçilik binasının, İsrail Devleti'nin 70. kuruluş yıl dönümünde Kudüs'te açılmış olması provokasyondur. ABD'yi bu yanlış politikasını terk etmeye, İsrail'i ise masum sivillere yönelik katliam politikalarına son vermeye çağırıyoruz. CHP tarihi misyonu gereği her dönem Filistin halkının yanında durmuştur. Filistin halkına yapılan zulüm bir insanlık suçudur. Türkiye olarak Filistin halkıyla dayanışmamızı en güçlü şekilde hayata geçirmeliyiz. İsrail uluslararası planda tecrit edilmelidir."

Açıklamanın ardından saygı duruşunda bulunan grup, dağıldı.

- Yalova

CHP Yalova İl Başkanlığınca Cevdet Aydın Parkı'nda yapılan basın açıklaması, Filistin'deki katliamda şehit düşenler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

İl Başkanı Bahar Doğan, burada yaptığı konuşmada, Filistin'deki insanlık dışı saldırıyı lanetlediklerini belirtti.

ABD başta olmak üzere büyük güçlerin hesapsız politikaları ve İsrail'in gaddar tutumunun Filistin'de bir dramın yaşanmasına sebep olduğunu dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

"Filistin sorunu çözülmeden Ortadoğu'da yaşanan sorunların çözüme kavuşması, imkansızdır. İsrail, Filistin halkının meşru temsilcileriyle müzakere ederek sorunu çözüme kavuşturmak yerine masumları öldürmeyi tercih ediyor. ABD Büyükelçilik binasının, İsrail Devleti'nin yetmişinci kuruluş yıl dönümünde Kudüs'te açılması büyük bir provokasyondur."

Yalova Üniversitesi de ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan Filistinli vatandaşların şehit edilmesi dolayısıyla kınama mesajı yayımladı.



Mesajda, ABD'nin Birleşmiş Milletler kararını hiçe sayarak İslam dünyasını karşısına almak pahasına Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının kabul edilemez bir diplomatik korsanlık olduğu belirtildi.



- Balıkesir

CHP Balıkesir İl Teşkilatı da Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda toplandı.

İl Başkanı Serkan Sarı, binlerce masum Filistinlinin yaralandığı, 60 kişinin hayatını kaybettiği insanlık dışı saldırıyı lanetlediklerini vurguladı.

Basın açıklamasına, CHP Karesi İlçe Başkanı Dilek Yalçın, CHP Altıeylül İlçe Başkanı Haydar Çuhadar, il yönetimi ve çok sayıda partili katıldı.