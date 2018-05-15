İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

ANKARA (AA) - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Senatosu, İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamı kınadı.

AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, yaptığı açıklamada, senato olarak olağanüstü toplandıklarını ve ABD’nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve bunu protesto eden Filistinlilerin şehit edilmesini kınadıklarını belirtti.

Tarihin bu günleri kara bir leke olarak yazacağını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"ABD uluslararası hukuk, BM kararları, tarihi ve sosyal gerçekleri görmezden gelip, büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı almak suretiyle Orta Doğu’da istikrarsızlık ve kaosa davetiye çıkarmış, terör devleti İsrail’i katliama sevk etmiştir. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde ve haçlı zihniyeti içinde yürütülen katliamın faillerini ve ortaklarını lanetliyoruz. Masum Filistin halkının haklarının siyonist devlet tarafından on yıllardır sürekli olarak ihlal edilmesi, en temel özgürlüklerinden mahrum bırakılması ve son olarak bu katliama cüret etmesi karşısında insanlığın, gür bir sesle ve topyekun biçimde, 'dur' dememesi kabul edilebilir bir durum değildir. Birleşmiş Milletler ve Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesini göreve davet ediyor, eğer uluslararası hukuk varsa ve insanlık bir nebze vicdan sahibiyse, bu kurumların Trump ve Netanyahu aleyhine derhal soruşturma açarak, gereğini yapmalarını bekliyoruz."