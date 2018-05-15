İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

(AA) - ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinlileri katletmesi, Karaman'da protesto edildi.Karaman'da Sivil Toplum Platformu tarafından Tren Garı Kavşağı'nda yürüyüş düzenlendi.Burada bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, 2. İstasyon Caddesi'nden 15 Temmuz Aktekke Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.Grup adına açıklama yapan Karaman Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Yunus Özdemir, Filistin ve Filistinlilerin asla yalnız olmadığını söyledi.Kudüs'ün Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silüeti, bağımsız Filistin devletinin başkenti olduğunu ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:"Müslümanlar olarak, Kudüs'ün namusunu korumak, tarihin bize yüklediği mukaddes bir sorumluluktur. Ümmetin onuru Kudüs'ün, bu tarz oldu bittilerle işgal girişimine karşı Selahaddin Eyyubi gibi dimdik duracağız. Unutulmamalıdır ki bölgenin huzur ve istikrarı, ancak, Kudüs'ün çok kültürlü çoğulcu yapısı korunduğu, Kudüs barışa ve özgürlüğe kavuştuğu zaman sağlanabilir. ABD'nin içerisine düştüğü bu akıl tutulması ve izansız yaklaşım, ABD'yi dünya kamuoyunda ve devletler arenasında yalnızlığa mahkum ederken, işgal ve terör devleti İsrail'in zulmüne ve işlediği suçlara da ortak etmiş, dökülen binlerce masum Filistinli'nin kanında ABD'nin de dahlini doğurmuştur. Bir kez daha güçlü bir şekilde haykırmaktayız ki İsrail dünyanın gözü önünde apaçık bir soykırım gerçekleştirmektedir. Buna asla sessiz kalmayacağız."