İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

KONYA (AA) - Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in, duruma tepki gösteren Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliama tepki gösterdi.

Tutal, yaptığı yazılı açıklamada, Kudüs üzerine oynanan oyunlara Türkiye'nin ve Türk milletinin asla sessiz kalmayacağını belirtti.

"Kudüs bizim ilk kıblemizdir" diyen Tutal, şunları kaydetti:

"Müslümanların ortak davası olan mukaddes şehrimiz, bizim ruhumuzdur. Peygamber Efendimizin bizlere emanetidir. Onun zulüm altında çiğnenmesine asla izin vermeyeceğiz. Şehitlerimize şahitlik ederiz ki Kudüs meselesi onur meselemizdir. Her birine Allah'tan rahmet diliyorum. Zalimlerin zulmü ve diğer ülkelerin bu zulme sessiz kalması tarihte kara bir leke olarak yer alacaktır. Bunun aksini iddia eden siyonist zihniyet, ortaya koyduğu kirli amacına asla ulaşamayacaktır. Bu kirli planın başarıya ulaşmasını engellemek için tüm İslam coğrafyası bir ve beraber olarak hareket etmeli ve açık yüreklilikle tepkisini göstermelidir."