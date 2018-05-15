İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Üniversitesi, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamı protesto etti.

Kırıkkale Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararları ile tarihi ve sosyal gerçekleri görmezden gelen ABD’nin, büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı, terör devleti İsrail’i yeni bir katliama sevk ettiği ifade edildi.

Bu kararın Nakbe'nin (Felaket Günü) 70. yıl dönümüne getirilmesi, olayın ne kadar büyük tahrik ve provokasyon boyutu içerdiğini gözler önüne serdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kendi yurtlarından sürgün edilen masum Filistin halkının, on yıllardır planlı bir şekilde soykırıma tabi tutulmasına gür bir sesle karşı durulması, bütün insanlar için onurlu bir görevdir. Özellikle İslam ülkeleri, bu katliam ve sürgün politikalarına karşı ortak bir tavır almak ve kararlı bir duruş sergilemek zorundadır. Tarih bu günleri kara bir leke olarak yazacaktır. Filistin halkı meşru müdafaa hakkına sahiptir. İşgalci konumundaki İsrail ve hamisi ABD, Ortadoğu'da mazlum insanlara karşı şiddet kullanmak suretiyle devlet terörü işlemişlerdir. Birleşmiş Milletler ve Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesini göreve davet ediyoruz. Eğer uluslararası hukuk varsa ve insanlık bir nebze vicdan sahibiyse, bu kurumların Trump ve Netanyahu aleyhine derhal soruşturma açarak, gereğini yapmalarını bekliyoruz. Bizler masum ve mazlum Filistin halkına başsağlığı dilerken, sadece vatanlarını ve namuslarını savunurken şehit düşen kardeşlerimizin değil hukukun da katledildiğini tüm dünyanın er geç anlayacağına inanıyoruz. Vicdan sahibi herkesi, ABD ve İsrail’in bu zulmüne karşı tavır almaya, haksızlıklarını haykırmaya ve Filistin halkı ile dayanışmaya çağırıyoruz. Kırıkkale Üniversitesi Senatosu olarak terör devleti İsrail ve onun hamisi ABD’nin Filistin halkına yaptığı katliam ve zulmü şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz."