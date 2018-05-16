İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam

KAYSERİ (AA) - CHP Kayseri İl Teşkilatı üyeleri, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı kınadı.
Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen partililer adına konuşan CHP İl Başkan Yardımcısı Abdullah Gözbaşı, İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamı kınadıklarını söyledi.
Filistin sorunu çözülmeden Ortadoğu'daki sorunların çözülemeyeceğini ifade eden Gözbaşı, ABD büyükelçiliğinin Kudüs'te açılmasının provakasyon olduğunu dile getirdi.
Ellerinde Türk bayrakları bulunan partililer, açıklamanın ardından dağıldı.