İsrail'in Filistin katliamına 6 dilde tepki

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Senatosu, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in duruma tepki gösteren Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliama tepki açıklamasını 6 dilde yayımladı.

AEÜ'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İsrail'in katliamına tepki açıklaması için senatonun Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya başkanlığında toplandığı ifade edildi.

Üniversitenin, İsrail 'in Filistin halkı üzerine yaptığı katliama sessiz kalmadığı aktarılan açıklamada, senato tepkisinin Türkçenin dışında İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca ve İbranice olarak resmi internet sitesinde yayımlandığı belirtildi.

Senato kararına da yer verilen açıklamada, ABD'nin uluslararası hukuk, BM kararları, tarihi ve sosyal gerçekleri görmezden gelerek, Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı almak suretiyle Orta Doğu’da istikrarsızlık ve kaosa davetiye çıkardığı, terör devleti İsrail’i katliama sevk ettiği vurgulandı.

Tarihin bugünleri kara bir leke olarak yazacağı belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Filistin halkı meşru müdafaa hakkına sahiptir. İşgalci konumundaki İsrail ve hamisi ABD Orta Doğu’da mazlum insanlara karşı şiddet kullanmak suretiyle devlet terörü uygulamaktadırlar. Birleşmiş Milletler ve Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesini göreve davet ediyor, eğer uluslararası hukuk varsa ve insanlık bir nebze vicdan sahibiyse bu kurumların Trump ve Netanyahu aleyhine derhal soruşturma açarak, gereğini yapmalarını bekliyoruz. Bizler masum ve mazlum Filistin halkına başsağlığı ve Allah’tan rahmet dilerken, sadece vatanlarını ve namuslarını savunurken şehit düşen kardeşlerimizin değil hukukun da hiçe sayıldığını tüm dünyanın er geç anlayacağını düşünüyoruz. Vicdan sahibi herkesi ABD ve İsrail aleyhine tavır almaya, haksızlıklarını haykırmaya ve Filistin halkı ile dayanışmaya çağırıyoruz. Zira, her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey dostlarımızın sessizliği olacaktır."