İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Kırşehir ve Sivas'taki gazeteciler cemiyetleri, İsrail ordusunun hava saldırısı düzenleyerek Gazze'de Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınadı.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, yazılı açıklamasında, İsrail ordusunun, Gazze'de AA ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenlemesini kınadığını belirtti.

İsrail'in, her yıl olduğu gibi yine mübarek ramazan ayının yaklaşmasıyla Filistinlilere yönelik zulmünün şiddetini artırdığına dikkati çeken Altınkaya, bu kez dünyanın dört bir yanında zulüm altındaki mazlumların sesini dünyaya duyurmaya çalışan ve Filistin halkının mücadelesini uluslararası alana taşıyan AA'yı hedef aldığını kaydetti.

Bunun Filistin'de yaşananların dünyaya duyurulmasının engellenmesi gayesiyle basın özgürlüğüne yönelik bir saldırı olduğunu vurgulayan Altınkaya, "Bugüne dek her şart ve koşul altında mesleğini kahramanca yapan gazetecileri bu saldırılar yıldıramayacaktır. Anadolu Ajansının her zamanki gibi dünyanın dört bir yanında çalışmalarına devam edeceğine, mazlumların sesini dünyaya duyuracağına olan inancımız tamdır. Basın camiamız adına Anadolu Ajansı yöneticilerine ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

- Kırşehir

Kırşehir Gazeteciler Televizyoncular ve Radyocular Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Sait Yanık da yaptığı yazılı açıklamada, saldırının aslında medya ve basın özgürlüğüne yönelik olduğuna dikkati çekti.

Basının özgürlüğüne ve kitlelerin haber alma hürriyetine yapılan saldırının izahının mümkün olmadığını, bölgede yaşanan gelişmelerin dünya kamuoyu tarafından takibinin kesilmeye çalışılmasının amaçlandığını belirten Yanık, şunları kaydetti:

"İsrail'in sivillere, çocuk, kadın ve yaşlılara yönelik saldırılarını her gün arttırmasının yanında dün akşam saatlerinde saldırılarına bir yenisi daha eklenmiş oldu. Basın özgürlüğüne, kamuoyunun ve dünyanın haber alma özgürlüğüne saldırı yapılarak, İsrail'in saldırganlık tutumu farklı bir boyut kazanmıştır. Yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, Anadolu Ajansına ve meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

- Sivas

Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal da yaptığı yazılı açıklamada, saldırıya tepki göstererek, "Tek amacı bölgede yaşanan gelişmeleri dünyaya duyurmak olan basın, susturulmak istenmiştir. Ülkemizin köklü haber ajansı Anadolu Ajansına yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum. Başta Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı olmak üzere görevini her türlü zorluğa rağmen yerine getirmeye çalışan ajans çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Basın Birliği Genel Başkan Yardımcısı Kemal Çağlayan ise İsrail'in Gazze'de insanlık suçu işlediğini vurguladı.

Saldırılarda başta çocuklar olmak üzere sivil halkın zarar gördüğüne işaret eden Çağlayan, "İsrail'in Gazze'deki insanlık suçlarını dünya kamuoyuyla paylaşan Anadolu Ajansının ofisinin bulunduğu binaya yaptığı saldırı kabul edilemez. Haber alma özgürlüğüne yönelik gerçekleştirilen saldırıdan dolayı AA'nın yöneticilerine ve tüm çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." açıklamasında bulundu.