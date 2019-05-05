İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de içinde bulunduğu binayı hedef almasını, Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamalarla tepki gösterdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yaptığı paylaşımda, "İsrail’in Gazze’deki Anadolu Ajansı ofisini savaş uçaklarıyla vurmasını şiddetle kınıyorum. Filistinli kardeşlerimizin sesi olan Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Anadolu Ajansı çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini ileterek, "İsrail'in Gazze’deki Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınıyorum. İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan, sorumsuz, kural tanımaz tavrına karşı Filistin’in haklı davasının yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Anadolu Ajansının Gazze'deki ofisi de dahil sivil hedeflere yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını kaydetti.