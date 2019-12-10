Son Dakika

İsrail'den Kudüs Valisi'ne sosyal faaliyet yasağı

İsrail yönetimi, Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Gays'ın 6 ay boyunca Kudüs'te herhangi bir sosyal faaliyette bulunmasını ya da yardım toplamasını yasakladı.

Genel 10.12.2019, 08:29
İsrail'den Kudüs Valisi'ne sosyal faaliyet yasağı
banner230

KUDÜS (AA) - Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan'ın imzasını taşıyan ve İsrail İstihbaratı tarafından tebliğ edilen karar göre, Kudüs Valisi Adnan Gays, İsrail devletinin egemenliğinin korunması gerekçesiyle, 6 ay boyunca toplantı ya da seminer düzenlemek ya da -ihtiyaç sahipleri hariç olmak üzere- yardım toplamaktan men edildi.

İsrail polisi daha önce pek çok defa Gays'ı gözaltına almıştı.


#dünya
Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 10 Aralık 2019
İmsak 06:12
Güneş 07:40
Öğle 12:39
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:50

Gelişmelerden Haberdar Olun

@