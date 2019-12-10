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İsrail'den Kudüs Valisi'ne sosyal faaliyet yasağı
İsrail yönetimi, Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Gays'ın 6 ay boyunca Kudüs'te herhangi bir sosyal faaliyette bulunmasını ya da yardım toplamasını yasakladı.
Genel 10.12.2019, 08:29
KUDÜS (AA) - Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan'ın imzasını taşıyan ve İsrail İstihbaratı tarafından tebliğ edilen karar göre, Kudüs Valisi Adnan Gays, İsrail devletinin egemenliğinin korunması gerekçesiyle, 6 ay boyunca toplantı ya da seminer düzenlemek ya da -ihtiyaç sahipleri hariç olmak üzere- yardım toplamaktan men edildi.
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