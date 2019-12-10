İsrail'den Kudüs Valisi'ne sosyal faaliyet yasağı

KUDÜS (AA) - Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan'ın imzasını taşıyan ve İsrail İstihbaratı tarafından tebliğ edilen karar göre, Kudüs Valisi Adnan Gays, İsrail devletinin egemenliğinin korunması gerekçesiyle, 6 ay boyunca toplantı ya da seminer düzenlemek ya da -ihtiyaç sahipleri hariç olmak üzere- yardım toplamaktan men edildi.

İsrail polisi daha önce pek çok defa Gays'ı gözaltına almıştı.



