İsrail'den Filistinlilere 'yeni cezalandırma yöntemi'

RAMALLAH (AA) - Qays Abu Samra - İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını açıkladığı 6 Aralık'tan bu yana gösteriler düzenleyen Filistinlileri, Batı Şeria'daki kentlerin girişlerini kapatarak cezalandırıyor. Gösterileri bahane eden İsrail güçleri yaklaşık iki haftadan bu yana Ramallah ve El-Bira kentlerinin girişini kapalı tutuyor.

Bir cezalandırma yöntemi olarak kullandığı "Filistin kent ve beldelerinin girişlerini kapatma siyaseti" ile İsrail, gösterilere son vermeleri konusunda Filistinliler üzerinde baskı oluşturmayı hedefliyor.

İsrail, Ramallah'ın girişindeki Beyt Eyl kontrol noktasını 23 Aralık 2017'de kapattı. İsrail'in bu kararını Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) Başkanı Tümgeneral Yoav Mordechai, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

"Olaylar devam ederse (kontrol noktası) kapalı kalacak"

Mordechai, Ramallah kentinin girişinde devam eden olaylar nedeniyle Beyt Eyl kontrol noktasının ikinci bir emre kadar kapatıldığını belirttiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Artık top, Filistinlilerin sahasında ve denklem net. Sükunet, durumu eski haline döndürecektir. Olaylar devam ederse (kontrol noktası) kapalı kalacak."

Gösterilerde 16 Filistinli şehit oldu

Ramallah kentinin kuzey girişi haftalardır Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında yaşanan olaylara sahne oluyor. İsrail ordusu Filistinli göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve kimyasal karışımlı suların yanı sıra gerçek ve plastik mermiler de kullanıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak kabul ettiğini duyurduğu 6 Aralık'tan bu yana düzenlenen gösterilerde şu ana kadar 16 Filistinli şehit oldu.

Filistin Sivil İşler Kurulu Sözcüsü Velid Vahdan, Trump'ın Kudüs kararını açıklamasından bu yana İsrail'in "gösterilerin şiddet olaylarına dönüştüğünü" bahane ederek onlarca Filistin beldesinin girişini kapattığını dile getirerek, "Beldelerin girişlerinin kapalı tutulması, Filistinlilerin Batı Şeria'nın kentleri arasındaki ulaşımını engelliyor ve halkı her gün seyahatlerini zorlaştıran alternatif yolları kullanmaya mecbur bırakıyor." dedi

Abbas da Beyt Eyl kontrol noktasını kullanıyor

Filistinlilerin Beyt Eyl kontrol noktasından geçişlerinin engellenmesi özellikle Berka, Beyteyn ve Ayn Yebrud köyleri sakinlerini etkiliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Batı Şeria'nın dışına çıkarken İsrail'in yönetimindeki Beyt Eyl kontrol noktasından geçiyor.

Filistinli gençler ile İsrail askerlerinin karşı karşıya geldikleri en önemli bölgelerden biri olan Beyt Eyl kontrol noktası, Ramallah ve El-Bira kentlerini Ramallah'ın doğu ve kuzeyinde yer alan köylerden ayırıyor.