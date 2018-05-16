İsrail'de yaşayan Filistinliler Gazze katliamına tepki için greve gitti

KUDÜS (AA) - İsrail'in Filistinli vatandaşlarını temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesinin çağrısı üzerine Filistinlilerin yaşadıkları bölgelerde dükkanlar kepenk kapattı, kurumlar ve okullar tatil edildi.

Yine komitenin çağrısıyla bu bölgelerde dün akşam düzenlenen 3 yürüyüşe de yüzlerce Filistinli katılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası önceki gün yapılan resmi törenle açılmış, atılan bu adım bölgede infiale yol açmıştı.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere en az 3 bin kişi yaralandı.



Muhabir: Abdel Ra'ouf Daoud Abdel Ra'uof Arnaout, Hacer Başer