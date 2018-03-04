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İsrail uçaklarından Gazze sınırındaki arazilere kimyasal ilaç

İsrail'e ait tarım uçakları, Gazze sınırındaki arazilere içeriği bilinmeyen kimyasal ilaçlar püskürtmeye başladı.

04 Mart 2018 Pazar 15:09
İsrail uçaklarından Gazze sınırındaki arazilere kimyasal ilaç
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GAZZE (AA) - İsrail'e ait tarım uçaklarının Gazze sınırındaki arazilere içeriği bilinmeyen kimyasal ilaçlar püskürtmeye başladığı bildirildi.

Filistin Tarım Bakanlığı'nda Toprak ve Sulama Müdürü Nizar el-Vahidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail uçaklarının, Gazze sınırındaki tarım arazilerine kimyasal ilaçlar püskürtmeye başladığını ve Gazze'nin kuzeyine doğru ilerlediğini söyledi.

"Bu ilaçlar, mahsullerin telef olmasına neden oluyor, toprağa zarar veriyor." diyen Vahidi, ilaçların içeriğinin bilinmediğini, bakanlığın içeriği araştırabilmek için gerekli imkanlara da sahip olmadığını kaydetti.

Vahidi, "İsrail, içeriği ne olursa olsun Filistinlilerin tarım arazilerine ilaç püskürtemez. Böyle bir hakkı yok." ifadelerini kullandı.

İsrailli insan hakları kuruluşu Gisha, İsrail'in bu uygulamayla sınırı daha iyi gözetleyebilmek için otları yok etmeyi hedeflediğini aktarıyor.

Tarım Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamalarda, Gazze sınırına püskürtülen bu ilaçlar nedeniyle son iki yılda tarım sektörünün büyük zarar gördüğünü bildirmişti.

Muhabir: Nour Mahd Ali Abu Aisha, Hacer Başer

Anahtar Kelimeler:
DünyaGazzeİsrailKimyasal Ilaç
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