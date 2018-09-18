İsrail güçleri 3 Filistinliyi şehit etti

KUDÜS (AA) - İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde barışçıl gösteri düzenleyenlere gerçek mermiyle ateş açması sonucu 2 Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze'nin kuzey sınırına yakın bölgede abluka karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle ateş açıldı.

İsrail askerlerinin saldırısında kimlikleri açıklanmayan 2 Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

Gazzeliler, 2006 yılından bu yana devam eden ablukaya tepki göstermek ve İsrail tarafından yerlerinden edilen Filistinli mültecilere geri dönüş hakkının verilmesi için bugün İsrail sınırına yakın bölgede gösteri düzenledi.

İsrail ordusu, dün gece de Gazze'nin güneyinde bir grup Filistinlinin sınıra yaklaşarak "şüpheli bir cismi" sınıra yakın bir bölgeye yerleştirdiğini iddia ederek bölgeye hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 2 Filistinli şehit olmuştu.

Doğu Kudüs'te de İsrail polisi bir Filistinliyi vurarak şehit etti

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi vurarak şehit etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, içerisinde Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı yakınlarında kimliği henüz açıklanmayan bir Filistinli İsrail polisi tarafından gerçek mermiyle vuruldu.

Vurulan Filistinli olay yerinde şehit olurken, İsrail polisi Eski Şehir'in tüm kapılarını bir süreliğine giriş ve çıkışlara kapattı.

İsrail basını, şehit edilen Filistinlinin bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğunu iddia etti.