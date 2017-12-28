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İsrail, Filistinli kadın vekilin tutukluluk süresini 6 ay uzattı

İsrail makamları, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi üyesi, milletvekili Halide Cerrar hakkında İsrail mahkemesinin verdiği "idari tutukluluk" kararını bir kez daha uzattı.

28 Aralık 2017 Perşembe 00:20
İsrail, Filistinli kadın vekilin tutukluluk süresini 6 ay uzattı
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RAMALLAH (AA) - İsrail makamları, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) üyesi, milletvekili Halide Cerrar hakkında İsrail mahkemesinin verdiği "idari tutukluluk" kararını bir kez daha uzattı.

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Milletvekili Cerrar’ın Avukatı Mahmud Hassan’ın AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria’daki İsrail Orta Bölge Askeri Komutanlığının, 2018 Ocak ayı başında tutukluk süresinin bitmesi beklenen Cerrar hakkında bir kez daha "idari tutukluluk" süresinin uzatılmasına karar verdiği belirtildi.

Avukat Hassan, ABD’nin Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıyan kararının ardından Filistin sahasındaki gelişmeler gölgesinde Cerrar’ın serbest bırakılmasını beklemediklerini belirterek, İsrail Askeri Komutanlığının FHKC’li milletvekilinin tutukluluk süresini 6 ay daha uzattığını kaydetti.

Filistinli milletvekili Cerrar, 2 Temmuz'da İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentindeki evine düzenlediği baskın sonucu gözaltına alınmıştı.

FHKC önde gelen isimlerinden Cerrar, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların haklarını savunmak amacıyla verdiği mücadeleyle tanınıyor.

İsrail, gizli güvenlik bilgilerine dayanarak "idari tutuklama" adı altında Filistinlileri 1 ila 6 ay arasında alıkoyabiliyor. Tutuklunun "İsrail güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Muhabir: Eshat Fırat

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